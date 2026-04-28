Energetski potres Važna država zvanično napušta OPEK, kako će reagovati tržište niko ne zna

ABU DABI: Ujedinjeni Arapaski Emirati najavili su danas da će 1. maja napustiti Organizaciju zemalja proizvođača nafte OPEK i OPEK+, prenela je Al Džazira, uprkos prethodnim navodima da su UAE već napustili te organizacije.

"Ova odluka je u skladu sa dugoročnom strateškom i ekonomskom vizijom UAE i razvojem energetskog sektora, uključujući ubrzanje investicija u domaću proizvodnju energije. Takođe pojačava posvećenost UAE svojoj ulozi odgovornog i pouzdanog proizvođača koji predviđa budućnost globalnih energetskih tržišta", objavila je agencija WAM. Dodaje se da je ta odluka "vođena nacionalnim interesima i posvećenošću zemlje da aktivno doprinosi zadovoljavanju hitnih potreba