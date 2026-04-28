Drama u Madridu: Kasper Rud savladao Cicipasa

Posle dva sata i 57 minuta tenisa, dve spasene meč-lopte i tri taj-brejka, Kasper Rud se plasirao u četvrtfinale madridskog Mastersa! Branilac titule je u maratonskom meču savladao Stefanosa Cicipasa posle preokreta 6(4):7, 7:6(2), 7:6(3).

Prošlo je više od dva sata pre nego što smo videli prvi brejk, a da to nije bio mini. Propustio je Norvežanin jednu jedinu priliku u prvom setu da oduzme servis rivalu, a u taj-brejku se bolje snašao Grk. Međutim, uzvratio je istom merom Rud na putu do devete uzastopne pobede u glavnom gradu Španije. Na identičan način je okončan drugi set, samo sa epilogom kojim je 15. reket sveta mogao biti zadovoljniji. Neverovatan "klač" momenat usledio je u odlučujućem setu.