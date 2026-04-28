Ormuz na stolu, nuklearni program po strani: Zašto je Tramp nezadovoljan novim predlogom Irana

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp nagovestio je da verovatno neće prihvatiti najnoviji predlog Irana za okončanje sukoba, koji podrazumeva ponovno otvaranje Ormuskog moreuza uz odlaganje rešavanja pitanja nuklearnog pitanja.

Prema izvorima iz administracije, taj stav je izneo tokom sastanka sa visokim zvaničnicima nacionalne bezbednosti. Zvaničnici veruju da bi otvaranje moreuza bez rešavanja pitanja obogaćivanja uranijuma oslabilo pregovaračku poziciju SAD dok bi njegovo dalje zatvaranje nastavilo da podstiče rast cena energije, uključujući i goriva u SAD. Iran i dalje tvrdi da jedinu odgovornost za zatvaranje moreuza snosi Amerika. Dragoslav Rašeta iz organizacije Novi treći put