Predsednik Švajcarske obišao Naučno-tehnološki park Beograd, najavljen novi ciklus programa Raising start

Predsednik Švajcarske Gi Parmelin posetio je danas sa delegacijom tokom zvanične posete Srbiji Naučno-tehnološki park Beograd čime je potvrđeno snažno i dugogodišnje partnerstvo dve zemlje u oblasti inovacija, digitalizacije i razvoja privrede.

U okviru posete, visoka državna i poslovna delegacija imala je priliku da se informiše o radu Parka, kao i sa domaćim kompanijama koje razvijaju napredna tehnološka rešenja i uspešno posluju na međunarodnom tržištu. Poseban fokus bio je na povezivanju inovacija, industrije i investicija, kao i na daljem jačanju saradnje Srbije i Švajcarske. Tanjug/Amir Hamzagić Tokom obilaska predstavljeni su i startapi koji su prošli kroz program Raising Starts, koji se realizuje