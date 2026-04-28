Uhapšen muškarac u Novom Sadu: Osumnjičen za zloupotrebu položaja i štetu od 2 miliona dinara

U nastavku borbe protiv korupcije policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za borbu protiv korupcije, UKP, po nalogu Posebnog odeljenja za borbu protiv korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, uhapsili su M.

B. (39), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica. Kako se navodi u saopštenju MUP-a, sumnja se da je M. B, u svojstvu zastupnika udruženja građana "021 Mole" iz Novog Sada, u periodu od 2023. do 2024. godine, ne izvršivši ugovorene obaveze nenamenski potrošio sredstva isplaćena od Gradske uprave za privredu Novog Sada i Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu i tako oštetio budžet Grada Novog Sada i