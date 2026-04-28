Vraćeno u posed države 700 hektara poljoprivrednog zemljišta u Sirigu i Čeneju
Euronews pre 1 sat | Autor: Tanjug
Republika Srbija je nakon višedecenijskog uzurpiranja i nezakonitog korišćenja državnog poljoprivrednog zemljišta od pravnog lica AD PD Kamendin Sirig uspešno vratila u posed svoje zemljište u katastarskim opštinama Sirig (opština Temerin) i Čenej (grad Novi Sad), saopštila je danas Uprava za poljoprivredno zemljište Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Ovim postupkom obezbeđene su nove površine državnog poljoprivrednog zemljišta za davanje u