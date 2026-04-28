Vučić ugostio predsednika Švajcarske na večeri: "Za nas je najveća uvreda da nam kažu da nismo dobri domaćini"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, sa suprugom Tamarom, ugostio je na večeri predsednika Švajcarske Konfederacije Gi Parmelana i njegovu suprugu Karolin Parmelan. "Veoma sam privilegovan što ovde, posle 18 godina, imamo predsednika Švajcarske.

Pored toga što je dobar predsednik i čovek, voli i vino. Ovde u Srbiji, ako se pije, dobar si domaćin i dobar gost. Za nas je najveća i jedina uvreda da nam kažu da nismo dobri domaćini", napisao je Vučić u objavi na Instagram nalogu ''buducnostsrbijeav''. Dodao je da je zahvalan svima koji su došli u Srbiju. "Zahvalan svima što su došli u našu zemlju. Verujem, da možemo da imamo bolje rezultate u budućnosti, a Švajcarci mogu računati na našu ozbiljnost i