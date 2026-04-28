Koncentracija kancerogenog arsena u vazduhu u Boru višestruko prevazilazi dozvoljene vrednosti, a glavni uzrok je prerada uvoznog koncentrata bakra sa povišenim sadržajem teških metala u topionici kineske kompanije Ziđin, prenosi danas Radio Slobodna Evropa (RSE).

Merenja pokazuju da dnevne vrednosti arsena dostižu i do 95 puta veće od propisanih, dok je prosečna godišnja koncentracija na pojedinim lokacijama pet puta veća od dozvoljene. U 2024. godini na najizloženijoj mernoj stanici godišnja koncentracija arsena bila je sedam puta veća od granice, sa maksimalnim dnevnim vrednostima do 78 puta većim. Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor upozorava da su u uvoznim koncentratima vrednosti kancerogenih elemenata više od