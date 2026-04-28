Spreman je za debi: Evo koji broj na dresu će nositi Đurišić u Zvezdi!

Crvena zvezda dobija ozbiljno pojačanje u pravom trenutku, pošto je Nikola Đurišić spreman da upiše debi u crveno-belom dresu.

Mladi bek, koji je prethodno bio deo sistema Atlanta Hoksa, vratio se u srpsku košarku i potpisao ugovor sa Crvenom zvezdo. Pre dolaska u prvi tim crveno-belih, nastupao je za Megu, gde je kroz ABA ligu i domaće takmičenje radio na povratku takmičarskog ritma i forme. Sada je potpuno spreman za naredni korak, a prema informacijama Meridian sporta, Đurišić bi trebalo da debituje već u sredu. Na dresu će nositi broj 23, što simbolično označava novi početak u njegovoj