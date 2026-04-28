Izbegnite gužve: MUP objavio preporuke za prelazak granice ka EU

U saopštenju se navodi da su svi granični prelazi Srbije sa Mađarskom, Rumunijom, Bugarskom i Hrvatskom, kao i informacije o njihovom radnom vremenu, dostupni na zvaničnom sajtu MUP-a.

Podseća se da je od 10. aprila 2026. godine u punoj primeni sistem ulaska i izlaska (Entry/Exit System – EES), koji uz standardnu kontrolu podrazumeva i dodatne biometrijske provere za putnike iz zemalja koje nisu članice EU. Iz Uprave granične policije apeluju na građane da, kako bi izbegli duža čekanja, posebno u periodima pojačanog saobraćaja, koriste alternativne pravce prilikom ulaska u zemlje Evropske unije.