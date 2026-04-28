Eskalacija na granici Libana i Izraela: Vazdušni udari i napadi dronovima

Na jugu Libana i u pograničnom području sa Izraelom zabeležena je nova eskalacija sukoba, uključujući vazdušne napade, razmenu vatre i napade dronovima.

Foto: AP Photo/Hussein Malla Libanska državna novinska agencija NNA saopštila je da su "neprijateljski ratni avioni" izveli tri vazdušna udara na grad Zavtar el Šarkija od ranih jutarnjih sati, dok su teški mitraljezi korišćeni u napadima na naselje Al-Mahnija u gradu Bint Džbejl. Takođe je navedeno da izraelski avioni i dronovi intenzivno nadleću područje Tira i druge gradove i sela na jugu zemlje. Izraelska vojska saopštila je da je jedan njen vojnik teško, a