Parlamentarni, predsednički ili nijedni: Lavirint izbornih rokova, između obećanja predsednika i nepoznatih datuma (VIDEO)

Iako se o izborima govori svaki dan, niko ne zna kada bi oni zaista mogli da budu održani. Poslednjih nedelja, predsednik države izlazio je sa različitim datumima, ali i pored njegovih brojnih istupa u javnosti, jedino što je obećao je da će se na glasanje do kraja ove godine. Pored datuma izbora, ne zna se hoće li se birati samo parlament ili će se ići i na predsedničke izbore. Ipak i pored brojnih obećanja, ne treba zaboraviti da izbori uopšte ne moraju biti održani ove godine.

Glasačka kutija, foto: Srđan Ilić Samo tokom ovog meseca Vučićeve najave termina izbora razlikovale su se gotovo od dana do dana. "Realno je da najpre budu 31. maja, a moguće je da budu i krajem marta sledeće godine, govorim formalno pravno, pre svega govorim o parlamentarnim izborima, ali krajem marta oni ne bi bili vanredni, a ja sam obećao da ćemo imati vanredne izbore, što svakako znači pre kraja 2026. godine", kaže predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Četiri