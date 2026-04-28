Politički rat grafitima u Srbiji: Ko plaća ceh

Teodora Ćurčić/BBC Zgrada Hemijskog fakulteta u Beogradu išarana je uvredljivim grafitima sa političkom konotacijom u noći između 26. i 27. aprila „Ne pada nam na pamet da skinemo bilo koji grafit sa zgrade fakulteta dok se ne završe izbori, jer para nemamo“, izjavio je dekan Hemijskog fakulteta Goran Roglić.

Van političkog konteksta, bila bi ovo veoma neobična izjava. Poslednjih nedelja, paralelno sa licitiranjem datuma vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji, vodi se rat na fasadama stambenih zgrada i javnih ustanova – ispisivanjem uvredljivih grafita i lepljenjem nalepnica slične sadržine. Ovakvi primeri svedoče o podelama u društvu, produbljenim u poslednjih godinu i po dana od pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu i masovnih