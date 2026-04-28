Denver - Minesota: Biti ili ne biti za Jokića i Nagetse!

Od najnovijeg Hronološki Nagetsi su favoriti na kladionicama u petom meču ove serije.

Kvota na pobedu Denvera iznosi 1,17, dok je na trijumf Minesote 5,00. Svašta se dešavalo u ovoj seriji, a evo i nekih od zanimljivih vesti. Timbervulvsi imaju velikih problema pred peti meč jer u timu Minesote neće biti Dontea Divićenca i Entonija Edvardsa zbog povreda. Kod Denvera je odsutan Pejton Votson, dok je Eron Gordon pod znakom pitanja. Trenutno je 3:1 u seriji za ekipu Minesote i Denver mora do pobede kako bi ostao u igri za plasman u narednu rundu. Prvi