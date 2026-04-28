Denver - Minesota: Nestvarna trojka Jokića uz zvuk sirene! Nagetsi idu ka pobedi protiv Timbervulvsa!

Od najnovijeg Hronološki Nestvarnom trojkom Nikole Jokića Denver je stigao do plus devet na poluvremenu! Pogodio je Jokić preko ruke sa više od deset metara i uspeo je da donese veću prednost Nagetsima.

Minesota je izgubila čak 14 lopti, tako da je prednost Denvera, kada se uzme ovaj podatak, čak i mala. Jokić je poluvreme završio sa 13 poena, deset asistencija i šest skokova i bio je centralna figura. Finiš druge četvrtine i vođstvo Denvera 55:49. Jokić je već uspeo da ubaci deset poena, doda devet asistencija i pet skokova. Minesota greši, ima čak 13 izgubljenih lopti, ali Denver to ne koristi i ima samo dva poena prednosti što je zasmetalo Dejvidu Adelmanu koji