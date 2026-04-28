Goleada u Seriji A: šest pogodaka u remiju Lacija i Udinezea

Fudbaleri Lacija odigrali su večeras na svom terenu u Rimu nerešeno protiv Udinezea 3:3, u utakmici 34. kola italijanske Serije A.

Prednost Udinezeu doneo je Kingsli Ehizibu golom u 18. minutu, a izjednačenje Laciju Luka Pelegrini pogotkom u 50. minutu. Vođstvo Laciju doneo je Pedro golom u 80. minutu, a izjednačenje Udinezeu Artur Ata pogotkom u 86. minutu. Prednost Udinezeu vratio je Ata golom u trećem minutu nadoknade drugog poluvremena, dok je konačan rezultat postavio vezista Lacija Danijel Maldini pogotkom dva minuta kasnije. Srpski napadač u ekipi Lacija Petar Ratkov nije ulazio u igru.