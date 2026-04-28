Kim Džong Un otkrio spomenik vojnicima Severne Koreje: Poginuli boreći se na ruskoj strani u Ukrajini (foto)

Lider Severne Koreje Kim Džong Un i ministar odbrane Rusije Andrej Belousov su danas u Pjongjangu otkrili spomenik vojnicima Severne Koreje poginulim u na ruskoj strani u ratu u Ukrajini.

Nije poznato koliko se severnokorejskih vojnika bori protiv Ukrajine, ali južnokorejska obaveštajna služba je procenila da je najmanje 15.000 boraca poslato da pomognu Rusiji da povrati delove zapadnog Kurska. Spomenik je otkriven uz prelet vojnih aviona i puštanje belih balona. Rusija će "sigurno izvojevati pobedu u ovom pravednom svetom ratu", ocenio je Kim. Rekao je da će Severna Koreja "u potpunosti podržavati politiku Rusije u odbrani nacionalnog