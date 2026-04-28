Kreće borba za titulu! Trener Radničkog Aleksa Brđović: Smatram da smo favoriti protiv Vojvodine

Trener odbojkaša Radničkog iz Kragujevca Aleksa Brđović rekao je danas da je Vojvodina veliko iznenađenje i da je u dobroj formi, ali da smatra da je njegova ekipa favorit u predstojećem finalu plej-ofa šampionata Srbije. "Završili smo regularni deo takmičenja na prvoj poziciji i znači nam ta prednost domaćeg terena.

Vojvodina je veliko iznenađenje, sa šeste pozicije su došli do finala, eliminisali favorizovane ekipe i pokazali da su u dobroj formi. Ipak smatram da smo mi favoriti", rekao je Brđović, prenosi klub. Odbojkaši Radničkog večeras od 19.00 na svom terenu započinju finalnu seriju plej-ofa Superlige Srbije i odbranu titule protiv Vojvodine. Kapiten Radničkog Ivan Kostić istakao je da ekipa spremno dočekuje finale i da pritisak vidi kao dodatni motiv. "Treba da igramo