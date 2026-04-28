Trzavice u odnosima Ukrajine i Izraela: Tel Aviv prihvatio ruski brod sa žitom za koje Kijev tvrdi da je ukradeno sa okupiranih teritorija!

Ukrajina protestuje Izraelu zbog ruskih brodova sa žitom za koje tvrdi da je ukradeno, dok Tel Aviv uzvraća da "navodi nisu dokazi" i najavljuje istragu.

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha izjavio je da je izraelski ambasador pozvan u Ministarstvo zbog toga što je Izrael prihvatio još jedan ruski brod sa žitom za koje Kijev tvrdi da je ukradeno sa okupiranih teritorija. Sibiha je naveo da takva trgovina ne bi smela da ugrozi odnose dve zemlje i upozorio Izrael da ne prihvata "ukradeno žito". Prema pisanju Ukrinform i izraelskog lista Haaretz, brod "Panormitis" čeka dozvolu za pristajanje u Haifi, dok