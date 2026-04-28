Visoki savet tužilaštva odbio preporuku Venecijanske komisije, saznaje Danas

Visoki savet tužilaštva odbio je preporuku Venecijanske komisije da vrati tužioce u Tužilaštvo za organizovani kriminal, kao i u Tužilaštvo za ratne zločine, saznaje Danas. Naime, VST je odbio da tu tačku stavi na dnevni red glasanjem 6:5. Venecijanska komisija, ustavno ekspertsko telo Saveta Evrope, izdala je pre četiri dana hitno mišljenje o izmenama seta pet zakona koji regulišu sudstvo i tužilaštvo (poznatiji kao Mrdićevi zakoni), a koji su usvojeni 28. januara