(Foto) Ovo je Lenka (22) koja je poginula kod Rume: Krenula u Sloveniju, pa je ubio automobil iz kontrasmera

Lenka R. (22), putnica iz automobila "golf", stradale je juče u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na autoputu, na deonici Šabac- Ruma, kada se u automobil u kojem se ona nalazila sa još tri osobe, direktno zakucao automobil "ford".

Lenka je nastradala na licu mesta. "Naša medena, naš anđeo je sada sa anđelima. 22.04.2004-27.04.2026.", piše u jednoj poruci opraštanja od stradale Lenke. Podsetimo, sve je počelo dramatičnom najavom tragedije malo pre 13 časova. U 12.57 sati, član jedne lokalne grupe na Vajberu poslao je upozorenje vozačima: "Auto-put kod Šapca ka Rumi, čovek vozi u kontra smeru 130 na sat, pazite se! 'Ford' tamno-sive boje". Samo nekoliko minuta kasnije, oko 13.00 sati, došlo je