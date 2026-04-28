"Ne znam zbog čega je to učinio, nije prvi put": Trener Denvera došao nervozan na konferenciju

Denver je pobedio Minesotu u petom meču plej-of serije (125:113) i ostao je u igri za prolaz dalje u NBA.

Šesti meč igra na gostovanju i nada se da će biti i sedme utakmice u Koloradu. Posle trijumfa je šef struke Nagetsa Dejvid Adelman bio vidno ljut i nervozan. Videlo se to po odgovorima na pitanja novinara, već od prvog kada je krenulo konstatacijom da je igra u napadu bila odlična... "Ofanziva nije bitna", rekao je Adelman. Da li ste zadovoljni fizikalnošću i agresivnošću vašeg tima? "Bilo je bolje nego u prve četiri utakmice" Kako vam je izgledala igra Spensera