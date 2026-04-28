Najmanje 14 ljudi poginulo u sudaru vozova u Džakarti

N1 Info pre 2 sata  |  FoNet
Najmanje 14 osoba je poginulo, a 84 povređeno u sudaru dva voza u blizini indonežanske prestonice Džakarte, saopštila je danas državna železnička kompanija PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Kako je navedeno, do nesreće je došlo u ponedeljak uveče na stanici Bekasi Timur u Džakarti, kada je međugradski voz Argo Bromo Angrek udario u zadnji deo zaustavljenog prigradskog voza KRL Komjuter lajn. Svih 14 žrtava bile su putnice u prigradskom vozu, od kojih su mnoge bile u ženskom vagonu, dok su putnici međugradskog voza prošli bez težih povreda. Usled teškog sudara, mnogi putnici su bili zarobljeni u smrskanim vagonima do jutra. Tanjug/AP/Tatan Syuflana
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Najmanje 14 mrtvih i 84 povređenih u sudaru vozova u Indoneziji

Najmanje 14 mrtvih i 84 povređenih u sudaru vozova u Indoneziji

Politika pre 5 minuta
(Video) U strašnom sudaru vozova 14 mrtvih, ženski vagon smrskan, sve žrtve žene! Indonezija zavijena u crno

(Video) U strašnom sudaru vozova 14 mrtvih, ženski vagon smrskan, sve žrtve žene! Indonezija zavijena u crno

Dnevnik pre 1 sat
Katastrofalan sudar vozova u Indoneziji! Najmanje 14 mrtvih na pruzi blizu Džakarte, žrtve putnice u smrskanom ženskom vagonu…

Katastrofalan sudar vozova u Indoneziji! Najmanje 14 mrtvih na pruzi blizu Džakarte, žrtve putnice u smrskanom ženskom vagonu (foto, video)

Kurir pre 1 sat
Sudar vozova kod Džakarte: najmanje 14 poginulih, više od 80 povređenih

Sudar vozova kod Džakarte: najmanje 14 poginulih, više od 80 povređenih

Insajder pre 2 sata
Stravičan sudar vozova kod Džakarte: Najmanje 14 mrtvih i 84 povređenih

Stravičan sudar vozova kod Džakarte: Najmanje 14 mrtvih i 84 povređenih

Nova pre 2 sata
(Foto) Sudar vozova u Indoneziji: Poginulo 14 osoba, povređeno 84, dva putnika zarobljena

(Foto) Sudar vozova u Indoneziji: Poginulo 14 osoba, povređeno 84, dva putnika zarobljena

Newsmax Balkans pre 2 sata
VIDEO Sudar dva voza u Indoneziji: 14 mrtvih, više od 80 povređenih, neki još zarobljeni među vagonima

VIDEO Sudar dva voza u Indoneziji: 14 mrtvih, više od 80 povređenih, neki još zarobljeni među vagonima

Radio 021 pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Tanjug

Društvo, najnovije vesti »

VJT Novi Sad: Uhapšen zbog lažnih projekata, oštetio budžet za dva miliona dinara

VJT Novi Sad: Uhapšen zbog lažnih projekata, oštetio budžet za dva miliona dinara

Insajder pre 9 minuta
Dekan Hemijskog fakulteta: Snimci vandalizma biće prosleđeni policiji, tužilac naložio istragu

Dekan Hemijskog fakulteta: Snimci vandalizma biće prosleđeni policiji, tužilac naložio istragu

Insajder pre 50 minuta
Psihološki stres u svemiru: izolacija i ograničen prostor najveći izazovi za posade

Psihološki stres u svemiru: izolacija i ograničen prostor najveći izazovi za posade

Insajder pre 50 minuta
Naslovne strane za utorak, 28. april 2026. godine

Naslovne strane za utorak, 28. april 2026. godine

Beta pre 50 minuta
Sandro Goci i ostali Vučićevi odsutni protivnici

Sandro Goci i ostali Vučićevi odsutni protivnici

Cenzolovka pre 0 minuta