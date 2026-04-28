Najmanje 14 ljudi poginulo u sudaru vozova u Džakarti

Najmanje 14 osoba je poginulo, a 84 povređeno u sudaru dva voza u blizini indonežanske prestonice Džakarte, saopštila je danas državna železnička kompanija PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Kako je navedeno, do nesreće je došlo u ponedeljak uveče na stanici Bekasi Timur u Džakarti, kada je međugradski voz Argo Bromo Angrek udario u zadnji deo zaustavljenog prigradskog voza KRL Komjuter lajn. Svih 14 žrtava bile su putnice u prigradskom vozu, od kojih su mnoge bile u ženskom vagonu, dok su putnici međugradskog voza prošli bez težih povreda. Usled teškog sudara, mnogi putnici su bili zarobljeni u smrskanim vagonima do jutra. Tanjug/AP/Tatan Syuflana