Tužilaštvo: Muškarac uhapšen zbog sumnje da je oštetio budžet Novog Sada i Vojvodine za dva miliona dinara

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je danas da je uhapšen M.B. zbog sumnje da je zloupotrebom službenog položaja kao zastupnik u udruženju građana "021 Mole" oštetio budžet grada i Vojvodine za dva miliona dinara.

U toku do sada preduzetih radnji u okviru predistražnog postupka, sumnja se da su udruženju građana "021 MOLE", čiji zastupnik je M.B., dodeljena sredstva od Gradske uprave za privredu Grada Novog Sada i Pokrajinskog sekreterijata za sport i omladinu, za realizaciju četiri projekta u ukupnom iznosu od 2.000.000 dinara. Aktivnosti na projektima nisu sprovedene, a osumnjičeni je davaocima sredstava podnosio lažne izveštaje o pravdanju utroška dodeljenog novca, u