Uhapšen motociklista zbog izazivanja saobraćajne nesreće u kojoj je poginuo pešak

Zrenjaninska policija uhapsila je P.S. (19) iz tog grada zbog teškog dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja, odnosno zbog izazivanja saobraćajne nesreće u kojoj je poginuo jedan pešak, saopšteno je danas. U saopštenju se navodi da je uhapšeni u subotu u Elemiru, neregistrovanim motociklom i bez vozačke dozvole, udario jednog sedamdesetogodišnjeg pešaka koji je ulicu prelazio van pešačkog prelaza. Pešak je od zadobijenih povreda umro dva dana kasnije u