(Foto) Sudar vozova u Indoneziji: Poginulo 14 osoba, povređeno 84, dva putnika zarobljena

U sudaru dva voza na stanici Bekasi u blizini Džakarte, poginulo je na 14, a 84 ljudi povređeno, saopštio je operater železnice, dok su spasioci radili na izvlačenju dva putnika koja su ostala zarobljena u olupini.

Sve žrtve bile su u prigradskom vozu, dok su svi od oko 240 putnika iz drugog voza bezbedno evakuisani. Direktor indonežanske agencije za potragu i spasavanje, Mohamed Sjafi izjavio je na konferenciji za novinare da je spasavanje preživelih iz smrskanih vagona veoma delikatan proces, prenosi The Guardian. "Morali smo da angažujemo osoblje sa posebnim veštinama kako bismo pažljivo izvukli ljude. I dalje ima živih i nadamo se da ćemo ih izvući, ali su još uvek