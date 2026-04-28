Potpisan program inovacija Srbije i Švajcarske za period 2026-2030. godine

U Palati Srbija je potpisan Sporazum o švajcarsko-srpskom programu inovacija u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Švajcarske Konfederacije Gi Parmelana, koji boravi u dvodnevnoj zvaničnoj poseti našoj zemlji.

Sporazum je u ime Vlade Srbije potpisao ministar nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Bela Balint, a u ime Državnog sekretarijata za ekonomske poslove Švajcarske Konfederacije (SECO) ambasador u Srbiji An Lugan-Mulen. Ovim sporazumom uspostavlja se Švajcarsko-srpski program podrške inovacijama za period od 2026-2030 godine i formalni okvir za saradnju u cilju daljeg razvoja inovacionog ekosistema Srbije, saopšteno je iz resornog ministarstva. Program je usmeren