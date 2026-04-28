Predsednik Švajcarske u dvodnevnoj poseti: Parmelan u Beogradu posle 18 godina, fokus na novoj saradnji

Predsednik Švajcarske Gi Parmelan boraviće u dvodnevnoj poseti Srbiji, gde će sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem prisustvovati potpisivanju programa inovacija i razgovarati o novoj strategiji saradnje, uz obeležavanje 110 godina bilateralnih odnosa.

Ceremonija svečanog dočeka uz vojne počasti biće održana u deset časova ispred Palate Srbija, nakon čega su predviđeni razgovor dvojice predsednika, kao i plenarni sastanak delegacija Srbije i Švajcarske. U 11.25 časova planirano je potpisivanje Ugovora o švajcarsko-srpskom programu inovacija, dok će se predsednici obratiti medijima u 11.30 časova. Ambasadorka Švajcarske u Srbiji An Lugon-Mulen izjavila je za Tanjug da je ova poseta značajna jer predsednik