Arakči u Rusiji: SAD ometaju napredak u diplomatskom rešavanju sukoba sa Iranom

Sjedinjene Američke Države ometaju napredak u diplomatskom rešavanju sukoba sa Iranom, izjavio je u ponedeljak iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči tokom sastanka sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

U saopštenju iranskog Ministarstva spoljnih poslova navodi se da je Arakči tokom razgovora istakao da su "kontinuirane destruktivne navike SAD, posebno uporni nerazumni zahtevi, stalne promene stavova, preteća retorika i stalno kršenje obaveza, faktor koji usporava napredak u diplomatiji". Kako prenosi agencija RIA Novosti, dodaje se da je sastanku Abas Arakčija i Vladimir Putina prisustvovao i šef ruske diplomatije Sergej Lavrov, kao i da je Arakči istakao da je