Predsednik Švajcarske u poseti Srbiji: Priređen doček ispred Palate Srbija, u toku sastanak s Vučićem

Predsednik Švajcarske Gi Parmelan doputovao je danas u Srbiju, gde će boraviti u dvodnevnoj poseti, a njega je ispred Palate Srbija dočekao predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Sastanak dvojice predsednika je počeo nešto posle 10 časova u Palati Srbija, a nakon tet-a-tet sastanka predviđen je plenarni sastanak članova delegacija Srbije i Švajcarske. Vučić i Parmelan prisustvovaće i potpisivanju Sporazuma o švajcarsko-srpskom programu inovacija. Izjave za medije dvojice predsednika su predviđene u 11.30 časova. Predsedniku Švajcarske prethodno je priređen svečani doček ispred Palate Srbija, uz intoniranje himni dveju zemalja i počasni