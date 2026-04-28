Zbog nedostatka kvoruma nastavak sednice Skupštine Kosova odložen za 14 časova

Sednica Skupštine Kosova na čijem je dnevnom redu izbor predsednika Kosova prekinuta je zbog nedostatka kvoruma, a nastavak je zakazan za 14 časova.

U nastavku sednice koja je sinoć počela u sali su bili poslanici Samoopredeljenja i manjinskih zajednica dok sednicu bojkotuju poslanici Demokratske partije Kosova, Demokratskog saveza Kosova, Alijanse za budućnost Kosova i Srpske liste. Skupština Kosova sinoć je pokrenula proces glasanja za predsednika Kosova iako nije ispunjen osnovni uslov, prisustvo najmanje dve trećine poslanika. Nevladine organizacije Grupa za pravne i političke studije i Kosovski institut