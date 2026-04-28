Cene nafte ponovo iznad 110 dolara po barelu jer se čini da se kraj rata u Iranu ne nazire

Cene nafte porasle su za skoro dva odsto danas, jer napori da se okonča američko-iranski rat izgledaju zaustavljeni, a ključni plovni put Ormuski moreuz je i dalje uglavnom zatvoren.

Snabdevanje energijom iz ključnog regiona za proizvodnju na Bliskom istoku ostaje van domašaja globalnih kupaca, prenosi Rojters. Američki predsednik Donald Tramp je nezadovoljan najnovijim iranskim predlogom koji ima za cilj okončanje rata, rekao je američki zvaničnik u ponedeljak. Iranski izvori su u ponedeljak otkrili da je Teheran izbegao rešavanje njegovog nuklearnog programa dok sukobi ne prestanu i sporovi oko brodarstva u Zalivu ne reše. Trampovo