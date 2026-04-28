Haos u Atini: Pucao na dva mesta, više ranjenih, napadač u bekstvu

Naoružani napadač pucao je danas na dva mesta u centru Atine, kod kancelarije za socijalno osiguranje i zgrade suda kada je ranjeno nekoliko osoba, objavile su grčke vlasti.

U toku je potraga za napadačem koji je, prema izveštajima grčkih medija, 89-godišnjak. Policija je saopštila da je osumnjičeni naoružan puškom prvo otvorio vatru kod kancelarije socijalnog osiguranja u centru Atine, i ranio jednog zaposlenog. Policija koja je stigla na mesto napada pružila je pomoć ranjenoj osobi ali napadač je prethodno pobegao. Sumnja se da je isti taj napadač kasnije pucao u prizemlju zgrade suda u Atini, gde je ranjeno nekoliko osoba, saopštila