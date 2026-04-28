Rud posle velike drame srušio Cicipasa za četvrtfinale Madrida, Španci imaju novu nadu

Norveški teniser Kasper Rud plasirao se u četvrtfinale turnira u Madridu, pošto je posle tri seta pobedio Grka Stefanosa Cicipasa 6:7 (4), 7:6 (2), 7:6 (3).

Rud, 15. teniser sveta, pobedio je 80. igrača na ATP listi posle tri sata i minut igre. U četvrtfinalu, Rud će igrati protiv boljeg iz duela Serundolo - Bloks. Plasman u četvrtfinale obezbedio je i Rafael Hodar, 42. igrač na ATP listi, nakon što je posle dva seta pobedio Čeha Vitu Koprivu sa 7:5, 6:0. Španac je pobedio 66. igrača sveta posle sat i 20 minuta. Hodar će u četvrtfinalu igrati protiv prvog tenisera sveta Italijana Janika Sinera, koji je sa 6:2, 7:5 bio