Tužilac naložio pokretanje postupka zbog šaranja zgrade Hemijskog fakulteta

Tužilac je naložio da se pokrene postupak zbog vandalizma i grafita koji su ispisani na ulazu u Hemijski fakultet u Beogradu, a policiji će danas će biti prosleđeni i video snimci tog čina, izjavio je FoNetu dekan te visokoškolske ustanove Goran Roglić.

"Ako Srbija pobeđuje sa takvim parolama i takvim uništavanjem imovine, onda neka nam je bog u pomoći. To su njihove klasične poruke: ‘Blokader – štrokaderi’, ‘Rektor ubica’, ‘Ustaše'“, rekao je dekan Roglić, povodom incidenta koji se desio u noći između 26. i 27. aprila. „Policija je izala na teren – prvo dva policjca, a onda i dva inspektora. Rečeno nam je da je tužilac naložio da se pokrene postupak. Danas ćemo priložiti i snimke, ali na tim snimcima se ne vidi