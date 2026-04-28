Istoričar Bojan Petrov predstavio svoju knjigu "Kneževina Srbija i Berlinski kongres"

U prostorijama Narodne biblioteke Pirot održana je promocija knjige istoričara Bojana Petrova, pod nazivom "Kneževina Srbija i Berlinski kongres".

Knjiga je pripremljena povodom 150 godina od Prvog srpsko-turskog rata i Velike istočne krize, a u susret velikom jubileju, 150 godina oslobođenja Pirota od osmanske vlasti. Autor kaže da je ovo bila tema njegovog master rada i da je tada krenulo istraživanje i prikupljanje materijala. Knjiga je, pre svega, namenjena istoričarima, istraživačima u ovoj oblasti, ali i studentima, učenicima i svima koji se interesuju za ovu temu. Izdavač je Istorijski arhiv u Pirotu.