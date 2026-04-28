Espanjol i Levante odigrali bez golova

Fudbaleri Espanjola i Levantea odigrali su večeras u Barseloni bez golova u utakmici 32. kola španske La Lige. Fudbaleri Espanjola su meč završili sa igračem manje, pošto je u 88. minutu isključen Pol Lozano. Za ekipu Espanjola branio je srpski internacionalac Marko Dmitrović. Espanjol se nalazi na 13. mestu na tabeli španskog prvenstva sa 39 bodova, dok je Levante na 19. poziciji sa 33. Fudbaleri Espanjola će u narednom kolu La Lige na svom terenu dočekati Real