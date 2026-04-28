Kuper Fleg proglašen za najboljeg rukija NBA lige

Impresivna prva sezona 19-godišnjeg košarkaša

Košarkaš Dalasa Kuper Fleg proglašen je za najboljeg rukija NBA lige u sezoni 2025/2026, saopšteno je danas na zvaničnom sajtu takmičenja. Fleg je ove sezone prosečno postizao 21 poen i imao je 6,7 skokova, 4,5 asistencija i 1,2 ukradene lopte po utakmici. On je prvi početnik od Majkla Džordana iz sezone 1984/1985, koji je predvodio svoj tim u poenima, skokovima, asistencijama i ukradenim loptama. Fleg je osvojio prvo mesto sa 412 bodova, dok je na drugoj poziciji