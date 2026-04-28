Podignuta optužnica protiv Kola Alena, preti mu doživotna

Osumnjičeni za pucnjavu na godišnjoj večeri Udruženja dopisnika Bele kuće tokom vikenda Kol Alen (31) pojavio se danas u Okružnom sudu u Vašingtonu, gde je protiv njega podignuta zvanična optužnica za pokušaj ubistva američkog predsednika Donalda Trampa, kao i za upotrebu vatrenog oružja tokom krivičnog dela nasilja i napada na saveznog službenika. Sud je naložio da, u slučaju da Alen bude proglašen krivim, bude osuđen na doživotnu kaznu zatvora, prenosi Skaj njuz.