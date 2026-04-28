UAE napuštaju OPEK i OPEK+ od 1. maja

Abu Dabi izlazi iz OPEK-a posle više od pet decenija

DUBAI – Ujedinjeni Arapski Emirati saopštili su da napuštaju Organizaciju zemalja izvoznica nafte, kao i širi format OPEK+, a odluka će stupiti na snagu 1. maja 2026. godine, preneli su Rojters i mediji iz Zaliva. Ova odluka predstavlja jedan od najozbiljnijih udaraca za OPEK poslednjih godina, imajući u vidu da su UAE skoro šest decenija bili među značajnim članicama organizacije i jedan od ključnih proizvođača nafte u Persijskom zalivu. Rojters ocenjuje da bi