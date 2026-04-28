Stižu nam pljuskovi sa grmljavinom: Koji delovi Srbije biće prvi na udaru?

Znatno pogoršanje vremena očekuje se sutra, tako da će sam kraj aprila i sam početak maja doneti temperature znatno ispod proseka za ovo oba godine, a petak se očekuje i pojava mraza.

Istok Evrope nalazi se na udaru ledene vazdušne mase iz polarnih predela, a zapad Rusije okovao je i sneg. Jaka snežna mećava pogodila je Moksvu i pao je rekordni sneg za april mesec. Ova veoma hladna vazdušna masa narednih dana premeštaće se i prema našem području. Srećom, postepeno će se transformisati, ali će ipak kao vrlo U toku večeri i noći, na planinama južne i jugozapadne Srbije očekuju se susnežica i sneg. U četvrtak na severu razvedravanje, na jugu i