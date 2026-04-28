Evropska komisija: Srbija u potpunosti da sprovede preporuke Venecijanske komisije

Evropska komsija očekuje da Srbija u najkraćem mogućem roku u potpunosti sprovede sve preporuke Venecijanske komisije i u međuvremenu obustavi primenu pravosudnih zakona.

"Primili smo k znanju mišljenje Venecijanske komisije o izmenama zakona kojima se uređuje rad pravosuđa i tužilaštva, a koje su usvojene u Srbiji krajem januara ove godine", navodi se u odgovoru portparola Evropske komisije za portal Savremena politika. U Briselu se dodaje da je mišljenje Venecijanske komisije o setu pravosudnih u potpunosti usklađeno sa procenom Evropskom komisije. "Sada očekujemo da Srbija u najkraćem mogućem roku u potpunosti sprovede sve