Orban ponudio ostavku na funkciju predsednika Fidesa

Odlazeći mađarski premijer Viktor Orban ponudio je ostavku na funkciju predsednika Fidesa. Na stranačkoj skupštini, koja je zakazana za jun, biće odlučeno da li će ona biti prihvaćena.

Fides će o novom rukovodstvu glasati 13. juna, kazao je poslanik Erik Banki, a citirala ga je državna novinska agencija MTI. Iz Fidesa nakon toga nisu odgovorili na zahteve za komentar. Posle izbornog poraza, Orban je rekao da kao predsednik Fidesa preuzima "punu odgovornost" i ocenio da je mađarskoj desnici potrebna "potpuna obnova", prenosi Hina. U subotu je u videu objavljenom na Fejsbuku rekao da neće biti poslanik u parlamentu, već da će mandat vratiti