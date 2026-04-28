Tramp traži da ABC i Dizni otpuste Džimija Kimela jer je rekao da je Melanija "udovica u iščekivanju"

Američki predsednik Donald Tramp pozvao je televiziju "ABC" i kompaniju vlasnicu Dizni da otpuste voditelja i domaćina emisije "Uživo" (Live!) Džimija Kimela zbog njegovih neprimerenih komentara.

Kimel je u svojoj emisiji zbijao šale na račun večere dopisnika Bele kuće, na kojoj je u subotu u hotelu u Vašingtonu iz vatrenog oružja napadnut Tramp i predstavnici njegove administracije, i ismevao Trampa i prvu damu SAD Melaniju Tramp, nazivajući je, između ostalog, "udovicom u iščekivanju". Tramp je napisao da Kimel "nije nimalo smešan". Prethodno su i prva dama SAD kao i mnoge najvatrenije Trampove pristalice osudili Kimelovu šalu. Na godišnjoj večeri