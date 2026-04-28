Kurti: Vlast će uložiti maksimalne napore da izabere predsednika Kosova

Premijer Kosova Aljbin Kurti rekao je danas da će predstavnici vlasti uložiti maksimalne napore da izaberu predsednika Kosova te dodao da poslanici opozicije imaju ustavnu obavezu da se pojave na sednici parlamenta na kojoj će se odlučivati o tome. “Činimo maksimalne napore, sada da vidimo da li će doći poslanici opozicije koji imaju ustavnu obavezu da predstavljaju narod i da učestvuju u glasanju”, rekao je Kurti prilikom ulaska u zgradu parlamenta uoči nastavka