Radnički poveo u finalnoj seriji plej-ofa

Odbojkaši Radničkog poveli su sa 1:0 u finalnoj seriji plej-ofa Superlige Srbije, pošto su u Kragujevcu savladali Vojvodinu rezultatom 3:1, po setovima 25:21, 24:26, 25:21 i 25:16.

Kragujevčani su pred domaćom publikom dobro otvorili meč i nametnuli ritam igre, što im je donelo prednost u prvom setu. Najviše neizvesnosti viđeno je u drugom setu, u kojem je Vojvodina u završnici iskoristila svoje prilike i došla do izjednačenja. U nastavku susreta Radnički je podigao nivo igre, pre svega u napadu, i uz sigurniju realizaciju u ključnim trenucima ponovo stekao prednost. U četvrtom setu domaći tim je bio najubedljiviji, kontrolisao dešavanja na