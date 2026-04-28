Denver poslao poruku da nije kraj, serija se vraća u Minesotu

Košarkaši Denvera pobedili su na svom parketu ekipu Minesote rezultatom 125:113 (34:29, 26:22, 37:24, 28:38) i tako zaostatak u prvoj rundi plej-ofa Zapadne konferencije NBA lige smanjili na 3:2.

Denver je ubedljivom pobedom pred svojim navijačima u "Bol areni" produžio seriju i smanjio vođstvo Minesote na ukupnih 3:2. Obe ekipe će ponovo put Mineapolisa, gde će Timbervulvsi, koji još uvek imaju "brejk" prednosti", pokušati na svom parketu da iskoriste drugu "meč loptu" za prolazak u narednu rundu NBA plej-ofa. Moraće prvo Kris Finč i saradnici da pronađu efikasniji način da nadomeste izostanak Entonija Edvardsa i Dontea Divinćenca, dvojice članova prve