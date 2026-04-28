Đorić o pucnjavi u Vašingtonu: Usamljeni vukovi nikada nisu sami – iza njih često stoje strukture

Bezbednosni propusti tokom nedavnog incidenta u Vašingtonu ponovo su otvorili pitanja efikasnosti zaštite najviših državnih zvaničnika u SAD. Marija Đorić sa Instituta za političke studije ocenjuje da je reč o ozbiljnom propustu sistema, ističući da je omogućeno da naoružano lice prođe više nivoa kontrole, što ukazuje na nedovoljno kvalitetnu bezbednosnu procenu. Naglašava da, uprkos brzoj reakciji Tajne službe nakon napada, slučaj pokazuje da će biti neophodno pooštravanje protokola i unapređenje

Američki istražitelji ispituju treći navodni atentat na predsednika Donalda Trampa, pošto je optuženi naoružan praktično prošao bezbednosni punkt na večeri dopisnika Bele kuće u hotelu "Hilton" u Vašingtonu. S druge strane, vlasti preispituju protokole zaštite i moguće veze optuženi za napad sa ekstremističkim stavovima. Marija Đorić sa Instituta za političke studije kaže da aktuelni napad ukazuje na kontinuitet političkog nasilja u Sjedinjenim Američkim Državama,