Hag: Predsednica Mehanizma traži novu procenu stanja zdravlja Ratka Mladića

Predsednica Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične tribunale Grasijela Gati Santana odobrila je nezavisnu medicinsku stručnu procenu zdravstvenog stanja Ratka Mladića, radi procene potencijalnog razmatranja za humanitarno puštanje na slobodu.

Kako se navodi u saopštenju Mehanizma, naloženo je da se do 1. maja najkasnije dostavi mišljenje nezavisnih medicinskih stručnjaka kojima se procenjuje Mladićevo trenutno zdravstveno stanje, uključujući dijagnoze, prognoze i lečenje, kao i stepen u kojem se može proceniti njegov životni vek. Pored toga, odobrena je i procena adekvatnosti nege koja je Mladiću pružena u zatvorskoj jedinici i zatvorskoj bolnici. Ovaj nalog predstavlja odgovor na Mladićev zahtev za