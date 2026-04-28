Nikola Đurišić debituje za Crvenu zvezdu na utakmici protiv Zlatibora
Srpski košarkaš Nikola Đurišić priključio se Crvenoj zvezdi na pripremama beogradskog kluba uoči meča sa Zlatiborom, saopštili su "crveno-beli".
Đurišić je u martu potpisao ugovor sa Crvenom zvezdom do juna 2028. godine, a u prethodnom periodu igrao je na pozajmici u Megi u regionalnoj ABA ligi. "Treninzima Crvene zvezde priključio se i Đurišić, koji će sutra imati priliku da protiv Zlatibora u Pioniru debituje u dresu crveno-belih", navela je Crvena zvezda na društvenim mrežama. Košarkaši Crvene zvezde dočekaće sutra od 18.30 časova ekipu Zlatibora u prvom meču plej-ina Košarkaške lige Srbije. Plej-in se